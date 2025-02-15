ХАМАС освободит еще троих израильских заложников

Движение ХАМАС объявило имена троих заложников, которых освободят сегодня в рамках соглашения о перемирии с Израилем. Их передадут представителям Красного Креста, сообщает «24KZ». Очередной обмен состоится в городе Хан-Юнис.

В начале этой недели сделка была под угрозой, когда представители движения ХАМАС обвинили Израиль в нарушении своих обязательств по соглашению, приостановив процесс. В ответ на это министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал возобновить войну.

Освободить заложников к субботе также потребовал президент США Дональд Трамп, пригрозив устроить в секторе Газа «настоящий ад».