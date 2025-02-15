Мост рухнул под пассажирским автобусом в Перу

Мост рухнул в Перу, сообщает «24KZ». Погибли по меньшей мере два пассажира ехавшего по нему автобуса. Еще 38 человек пострадали. Всего в салоне находилось 50 пассажиров.

Инцидент произошел недалеко от города Уараль, в центральной части страны. Мост обрушился как раз в тот момент, когда по нему ехал автобус и еще один легковой автомобиль. По данным очевидцев, конструкция разломилась на три части.

На месте работают спасатели и медики. Причины произошедшего расследует полиция.