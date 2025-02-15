В секторе Газа освобождены три заложника

ХАМАС освободил еще троих израильских заложников, информирует «24KZ». Обмен проходил в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Процесс транслировался в прямом эфире телеканала Al Jazeera.

В ЦАХАЛ сообщили, что после передачи освобожденных представителям Красного креста, их отвезут к израильским военным. Там им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь, подготовят к встрече с родными.

Отметим, что это уже шестой обмен заложниками в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. По условиям соглашения Израиль должен освободить из тюрем 369 палестинских заключенных.