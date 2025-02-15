Жители сектора Газа столкнулись с острой нехваткой воды

Жители северной части сектора Газа, по возвращении в разрушенные дома, столкнулись с острой нехваткой воды, сообщает Reuters. Люди вынуждены проходить десятки километров в сутки, чтобы найти воду, передает «24KZ».

Некоторые также пытаются откопать водопроводные трубы в обломках домов, разбирая тонны каменных плит.

По данным местных властей, на сегодня в анклаве из 306 скважин действуют лишь 59. Большая часть из них была разрушена во время интенсивных атак Израиля. По предварительным оценкам экспертов, на восстановление систем водоснабжения сектора Газа потребуется почти 3 миллиарда долларов.