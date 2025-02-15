Развитие искусственного интеллекта в Казахстане представили в Париже

Представители ведущих технологических и промышленных компаний Франции познакомились с развитием сферы искусственного интеллекта в Казахстане, передает «24KZ».

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал капитанам французского бизнеса о планах по строительству полноценной экосистемы для развития технологий ИИ. В числе проектов – открытие международного кампуса для стартапов, создание суперкомпьютера и организация полной системы обучения работе с искусственным интеллектом от школьников до предпринимателей.

Тимоте Мас Дюбуа, руководитель по институциональным вопросам компании Schneider Electric:

– Казахстан впечатляет своими проектами в сфере искусственного интеллекта и может стать региональным хабом. С развитием этого потребуется создание и расширение дата-центров. Наша компания готова к сотрудничеству.

Кантан Пейле, продакт-менеджер программ мониторинга выбросов компании Kayrros:

– Мне очень понравилась презентация в части образовательных программ в области искусственного интеллекта. Это очень интересная и динамичная тема. Центры подготовки, которые планирует открыть Правительство Казахстана, смогут облегчить интеграцию совместных решений, совместного развития Франции и Казахстана.

Казахстанская делегация в Париже посетила международный саммит по искусственному интеллекту и встретилась с руководителями мировых технологических компаний. Министр отметил высокий интерес к сотрудничеству с Казахстаном в таких сферах, как кибербезопасность, аэрокосмические технологии и видеоаналитика.

Жаслан Мадиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:

– И инвестиции, и технологии нам интересны. Они хотят сотрудничать в сфере аэрокосмических технологий, спутников, кибербезопасности, внедрения искусственного интеллекта, использовании инструментов видеоаналитики. Все это им интересно, все это у них сейчас применяется. Они сотрудничают в глобальном масштабе с другими странами, наработки такие очень продвинутые. Мы можем применить их у себя в Казахстане.