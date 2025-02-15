Полицейские в России пересели на электросамокаты. Проект в пилотном режиме запустили в Краснодарском крае, передает «24KZ».

Ожидается, что этот вид транспорта поможет правоохранителям быстрее добираться до места происшествия, не создавая дополнительных пробок и не теряя времени на парковку. Перед началом эксперимента сотрудники прошли обучающие курсы по безопасному вождению. Если эксперимент покажет свою эффективность, то практику внедрят и в других регионах России.

Отметим, на сегодня электросамокаты в работе используют полицейские Германии, Нидерландов, Франции, Испании и Сингапура.