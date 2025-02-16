15 человек погибли в давке на вокзале в Нью-Дели

По меньшей мере 15 человек погибли в результате давки на железнодорожном вокзале в Нью-Дели. Среди жертв — трое детей. Ещё 10 человек получили травмы, передаёт «24KZ».

По данным NDTV, трагедия произошла из-за задержки поездов. Платформа была переполнена пассажирами. Люди ожидали состав по направлению в город Праяградж, чтобы попасть на крупнейший религиозный фестиваль «Кумбха-мела».

Премьер-министр Индии выразил соболезнования семьям и близким погибших. Полиция начала расследование.