ООН: в секторе Газа возобновили работу почти все пекарни

В секторе Газа возобновили работу почти все пекарни и пункты раздачи горячего питания. Об этом сообщили представители Всемирной продовольственной программы ООН, передаёт «24KZ».

По данным агентства, в городе Рафа, расположенном в южной части анклава, заработали 22 пекарни из 23. Предприятия ещё до начала эскалации конфликта в регионе обеспечивали бесплатным хлебом 400 тысяч человек.

Несмотря на увеличение объёмов поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, представители ООН отмечают, что в регионе всё ещё сохраняется угроза продовольственного кризиса. При этом, по данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, с момента заключения соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, в Газу ежедневно поступает до 600 грузовиков с гуманитарной помощью.