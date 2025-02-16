Японские фермеры потеряли урожай клубники из-за аномальных снегопадов

Аномальные снегопады лишили урожая клубники фермеров из японской префектуры Фукусима, передаёт «24KZ».

Крыши теплиц, где выращивают ягоду, не выдержали веса снега и обрушились прямо на растения. В результате большая часть клубники уже погибла.

От непогоды также пострадали префектуры Хоккайдо и Ниигата. Высота снежного покрова там превысила шесть метров. До некоторых районов не может добраться спецтехника, на расчистку заносов выходят местные жители.

Отметим, что снегопады в Японии продолжаются больше недели. Ухудшение погодных условий сопровождается резким понижением температуры. Из-за сильных заморозков в стране погибли 13 человек, более 170 пострадали.