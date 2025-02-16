Социальный проект преобразил столичный район Венесуэлы

Социальный проект помог превратить один из столичных районов Венесуэлы в центр притяжения культурной жизни страны, передаёт «24KZ».

Один из самых густонаселённых кварталов Каракаса, Сан-Агустин, из некогда неблагополучного стал знаковым местом на карте города. За последние годы там отреставрировали десятки памятников культуры и исторические здания. Инициативу, которая стартовала на общественных началах в 2016 году, поддержали власти Венесуэлы и частные компании.

Из-за роста популярности места у путешественников ремесленники получили возможность реализовывать свою продукцию на местных ярмарках. Их ежедневно посещают сотни туристов и жителей города. По вечерам здесь выступают музыкальные группы, проходят открытые уроки по сальсе, живописи и занятия по театральному искусству.

Дэвид Уинигер, работник международной организации:

- Очень впечатляет то, как за эти годы развился район. По колоритности он напоминает мне культурные кварталы в колумбийском Медельине. Побывав здесь, можно получить вдохновение. Для посетителей тут много развлечений: можно покататься по канатной дороге, рассмотреть фрески. Очень качественные и увлекательные экскурсии.