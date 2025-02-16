Писатель из Узбекистана написал повесть о Ш. Уалиханове

Узбекский писатель Владимир Фетисов выпустил повесть о первом казахском учёном Шокане Уалиханове. Произведение публикуют в виде еженедельных статей в местных изданиях. Вскоре автор планирует издать книгу. Как писатель работал над произведением, выясняла корреспондент «24KZ».

Этнограф-востоковед, путешественник и переводчик — многогранная личность Шокана Уалиханова отражается не только в научных исследованиях, но и в художественных трудах. О нём в своей повести написал узбекский писатель Владимир Фетисов. Автор часто обращается к теме военной разведки, а в своей работе он углубляется в политическую борьбу России и Великобритании за влияние в Туркестане в XIX веке. По словам Фетисова, личность Уалиханова сыграла ключевую роль в противостоянии двух империй.

Владимир Фетисов, член Союза писателей Узбекистана:

- Одним из ярчайших участников Большой игры является Шокан Уалиханов. Это вообще первый офицер под прикрытием, совершивший миссию в Кашгар — о нём тогда ничего не было известно. И первым, кто рассказал о нём, был сам Шокан Уалиханов. Более того, он привёз оттуда первую карту Кашгара, первые этнографические зарисовки, рисунки. Он прекрасно рисовал. Это был фурор в научном обществе России того времени.

В поисках новых материалов автор повести обратился к архивам Ташкента, где ему удалось найти редкие документы, проливающие свет на многие события того времени. В XIX веке Ташкент был важнейшим культурным и политическим центром региона Туркестан, и архивы города содержат множество ценной информации о жизни и деятельности Уалиханова.

Владимир Фетисов, член Союза писателей Узбекистана:

- По настоянию Кауфмана ему поставили памятник, когда он скончался. Об этом я писал в своей большой поэме о Шокане и других деятелях. Там вообще произошёл мистический случай. На плите, где было написано на двух языках — русском и тюркском, — уже после революции, в 1918 году, когда была неразбериха, анархия, какой-то крестьянин решил использовать этот гранитный камень для своей мельницы — как жернов. Он стал рубить его на две части кувалдой, и вдруг какой-то отскочивший камушек попал ему в глаз. Глаз загноился, и через неделю он скончался.

Повесть Владимира Фетисова о Шокане Уалиханове публикуется еженедельно в виде статей на портале «Новости Узбекистана». В произведении автор рассказывает о ценных документах, которые ему удалось найти в ташкентских архивах, а также о мистических событиях, передаваемых из поколения в поколение. В будущем узбекский писатель намерен выпустить полноценную книгу о первом казахском учёном.

Авторы: Райхан Серикова, Дулат Нуркин.