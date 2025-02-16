Цены на аренду и покупку жилья в Бишкеке бьют рекорды

В Бишкеке зафиксирован рост цен на аренду и покупку недвижимости. Стоимость квадратного метра достигает полутора тысяч долларов. Эксперты связывают это с дефицитом земли и инфляцией, передаёт корреспондент «24KZ».

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Бишкеке — 45 тысяч сомов (256 тысяч тенге). Двух- и трёхкомнатные квартиры стоят ещё дороже, что делает жильё в столице недоступным. Справедливости ради, найти однокомнатную квартиру можно и дешевле, но в любом случае это будет не меньше 30 тысяч сомов (170 тысяч тенге), что сопоставимо со средней зарплатой в стране. По словам экспертов, высокая аренда жилья в Бишкеке связана с безудержным ростом общих цен на недвижимость.

Пазылджан Илимов, председатель Ассоциации риэлторов КР:

- За последний год изменение цен следующее: земельные участки в среднем подорожали на 31% в городе Бишкеке, квартиры — на 11%, а нежилые помещения выросли в цене на 9% за квадратный метр.

Таким образом, сегодня средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Бишкеке составляет полторы тысячи долларов. Причём даже на вторичном рынке, где всегда стабилен спрос. Если квартира расположена в новом доме, то её стоимость только увеличивается.

Эксперты называют несколько причин повышения цен: приезд релокантов, долларовая инфляция (до 8%), подорожание стройматериалов (большинство которых завозится из-за границы) и ужесточение требований к строительным компаниям. Тем не менее, некоторые специалисты уверены, что цены завышены искусственно.

Бахтияр Касымалиев, ревизор строительных компаний:

- Неадекватность цен у владельцев земли. Земли становится меньше, и её хозяин понимает эту тенденцию и начинает повышать стоимость. Один сказал дороже, второй уже ниже не хочет, он хочет побольше — и вот так начинается раздувание. По факту оно может и дешевле стоить.

В 2015 году в Кыргызстане была создана Государственная ипотечная компания. За 8 лет её работы программой воспользовались 9,5 тысячи человек. В отличие от частных компаний, условия ипотеки здесь более доступные — 4% годовых на 25 лет. Однако конкурировать с многочисленными частными компаниями довольно сложно, ведь спрос рождает предложение, пусть и по завышенным ценам.

Автор: Бакыт Чермашев.