Ракета SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту Земли 21 спутник, передаёт «24KZ».

Очередная партия аппаратов пополнила интернет-систему «Starlink», сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск состоялся на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через час спутники вышли на орбиту Земли. После отделения груза первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую посадку на морскую платформу в Атлантике.

Отметим, что с 2019 года SpaceX запустила почти 8 тысяч интернет-спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. В рабочем состоянии находятся чуть меньше 7 тысяч аппаратов.

Проект Starlink призван обеспечить доступ к Всемирной сети практически из любой точки планеты. Спутниковый интернет доступен пользователям в 72 странах, включая Казахстан.