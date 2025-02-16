Сборник с казахскими сказками издали в Москве

В Москве представили книгу сказок Евразии «Легенды каменных великанов», передаёт «24KZ».

В ней собраны казахские, кыргызские, узбекские, азербайджанские и другие сказки народов стран Содружества Независимых Государств. Каждое произведение опубликовано на двух языках. Перевод национальных сказок на русский язык выполняли преподаватели Московского государственного лингвистического университета.

Издание вышло в свет в юбилейный для вуза год, когда учебное заведение отмечает 25-летие со дня получения статуса Базовой организации по языкам и культуре стран СНГ. Тираж книги составляет тысячу экземпляров. Преподаватели планируют использовать её как учебное пособие в работе со студентами, изучающими языки стран СНГ.

Женишкуль Хулхачиева, завкафедрой языков и культур стран СНГ МГЛУ:

- Благодаря процессу изучения казахского языка в Московском государственном лингвистическом университете удалось включиться в такой большой проект и перевести именно сказки с казахского языка на русский. В МГЛУ уже более 20 лет функционирует Центр казахского языка и культуры. Студенты Московского государственного лингвистического университета изучают казахский язык как второй иностранный — с первого курса и на профессиональном уровне. Это будущие регионоведы со знанием двух иностранных языков. У них первый — английский, а второй — казахский.

Дарья Мещерякова, генеральный директор издательского дома:

- Это не просто сборник сказок или легенд. Это настоящая карта, которая ведёт каждого читателя через уникальные традиционные ценности и особенности и позволяет лучше узнать каждую из стран, легенды которых представлены в нашем сборнике.