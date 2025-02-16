Мужчина с ножом напал на прохожих в Австрии: один убит, 5 ранены

Мужчина с ножом напал на прохожих в центре австрийского города Филлах, сообщает «24KZ». В результате 14-летний подросток погиб, ещё 5 человек получили ранения, двое из них – в тяжёлом состоянии.

Правоохранителям удалось в короткие сроки задержать нападавшего. В этом им помог очевидец атаки, который сбил агрессора на своём автомобиле. По данным полиции, подозреваемым оказался 23-летний сириец, проситель убежища с видом на жительство. Причины произошедшего выясняются. Райнер Дионисио, представитель полиции: - Мужчина напал на пешеходов с ножом в районе главной площади города. Один из свидетелей нападения – водитель службы доставки еды. Он протаранил нападавшего своим автомобилем и таким образом помешал ему нанести еще больший ущерб. Именно поэтому мы смогли немедленно арестовать подозреваемого, сейчас он находится под стражей и проходит процедуру допроса. Что касается мотива, пока нет никаких данных. Мы не знаем, была ли связь между подозреваемым и жертвами. Расследование займет время.