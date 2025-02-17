Тысячи израильтян вышли на антиправительственные протесты в Тель-Авиве

Тысячи израильтян вышли на массовые антиправительственные протесты в Тель-Авиве. Демонстранты потребовали от властей вернуть всех заложников до того, как завершится временное перемирие с ХАМАС, передает «24KZ».

Активисты опасаются, что сделка может сорваться до окончания запланированного срока, сообщает Associated Press.

Напомним, ранее мирный процесс оказался под угрозой срыва из-за отказа группировки отпускать заложников. Тем не менее, в эти выходные ХАМАС освободил ещё трёх человек, а Израиль в ответ выпустил из тюрем 369 палестинских заключённых.

Всего по условиям сделки планируется освободить 33 израильских заложника в обмен на 1900 палестинцев.