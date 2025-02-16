Власти Израиля выпустили из тюрем 369 палестинских заключенных

Израиль освободил 369 палестинцев из тюрем в рамках мирной сделки с ХАМАС, сообщает «24KZ». 12 человек отправились на Западный берег реки Иордан, остальные – в сектор Газа.

В операции участвовала Международная служба Красного Креста. Обмен провели на трёх заложников, которых палестинское движение освободило накануне.

Напомним, ранее Израиль и ХАМАС договорились о шестинедельном перемирии при посредничестве США, Египта и Катара. Соглашение включает три этапа, первый из которых продлится 42 дня. В рамках сделки планируется освободить 33 израильских заложника в обмен на 1900 палестинцев.