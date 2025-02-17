ВОЗ: 272 человека скончались от вируса оспы обезьян в 2024 году

272 человека скончались от вируса оспы обезьян Mpox в прошлом году. Большая часть из них – дети до 15 лет, передает «24KZ».

Общее число инфицированных по всему миру достигло почти 125 тысяч человек. Такие данные приводит в своем отчете Всемирная организация здравоохранения. Mpox выявили в 100 странах. Больше половины случаев приходится на Центральную и Восточную Африку. Это Демократическая Республика Конго, Бурунди, Уганда и Кения. Кроме того, 38 человек заразились оспой обезьян еще в 13 странах, в том числе в США. В основном люди заражались при контакте с инфицированными мертвыми животными, используя общие предметы быта с больными, а также половым путем.

Эксперты призывают вакцинироваться, чтобы избежать риска распространения заболевания. Отметим, первые симптомы Mpox напоминают проявления простуды: высокая температура, головная боль, мышечная слабость. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме, однако может привести и к летальному исходу.