Девять человек погибли в результате мощного шторма в США

Девять человек погибли в США в результате мощного шторма. Непогода вызвала масштабные наводнения в Теннесси, Кентукки, Вирджинии и Джорджии, передает «24KZ».

Шторм принес в регионы свыше 200 миллиметров осадков. Под водой оказались десятки домов и предприятий. Свыше 128 тысяч домохозяйств остались без света, около 300 автомобильных дорог закрыты. В штате Кентукки ввели чрезвычайное положение. Пожарные и аварийные бригады спасают людей и домашних животных из подтопленных зданий и застрявших автомобилей. Местные власти ожидают, что пострадавших и погибших будет больше.