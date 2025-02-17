Воскресная месса в Ватикане прошла без Папы Римского

Традиционная воскресная проповедь в Ватикане прошла без Папы Римского. 88-летнего понтифика Франциска несколько дней назад госпитализировали с бронхитом, передает «24KZ».

По данным пресс-службы Святого престола, он восстанавливается и проходит необходимые медицинские обследования.

Отметим, что ранее Отец Франциск не отменял воскресные проповеди даже после серьёзных медицинских вмешательств. Были прецеденты, когда Папа Римский выступал с речью из больничного окна. Например, когда он пробыл в госпитале больше недели после операции на кишечнике.