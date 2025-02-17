Вторая партия нелегальных мигрантов из США прибыла в Индию

Вторая партия депортированных из США граждан Индии прибыла в штат Пенджаб, сообщает «24KZ» со ссылкой на Associated Press. 119 нелегальных мигрантов приземлились в городе Амритсар на американском военном самолёте. Их встретили представители местных властей.

Первая группа из 104 человек прилетела в Индию 6 февраля. С инаугурации Дональда Трампа США депортировали порядка 6 тысяч нелегалов. В основном это граждане Мексики, Гватемалы, Венесуэлы, Гондураса и Сальвадора. По данным исследовательского центра Pew Research, граждане Индии занимают третье место после мексиканцев и сальвадорцев среди нелегальных мигрантов в США.