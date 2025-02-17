ХАМАС готов передать власть в Газе Палестинской национальной администрации

ХАМАС готов передать сектор Газа под управление Палестинской национальной администрации. Такое решение приняли на переговорах в Каире, сообщает телеканал Sky News Arabia. При этом группировка выдвинула свои условия, передает «24KZ».

За членами движения должны сохраниться рабочие места в администрации либо их должны отправить на пенсию с гарантированными выплатами. По словам спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, на этой неделе начнутся переговоры по второй фазе соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. На первой фазе сделки стороны договорились о шестинедельном перемирии. За этот период 33 израильских заложника должны обменять на 1900 палестинцев.