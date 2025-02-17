50 лет превысил средний возраст сантехников в Латвии

Европа испытывает нехватку рабочих на промышленных предприятиях. Причина дефицита – низкая заинтересованность молодёжи идти на заводы, а также старение населения, передает «24KZ». Впрочем, такая тенденция наблюдается во всём мире.

Действительно, рабочие специальности остаются наименее востребованными среди молодёжи, которая чаще ориентируется на более престижные профессии. Из-за этого рынок труда испытывает острую нехватку квалифицированных рабочих.

В Латвии предприятия водоснабжения и канализации остро нуждаются в сантехниках. Из-за недостаточного притока молодых кадров средний возраст работников в отрасли уже превысил 50 лет. В Рижском техническом университете объясняют, в Латвии на протяжении 10 лет не было университетских программ по этой профессии, курсы обучения предлагали только три профтехучилища. Большинство студентов при этом поступали в вузы. Для решения проблемы предприятия водного хозяйства в большинстве случаев обучают специалистов сами. Представители отрасли ездят по школам и убеждают молодых людей вступать в ряды сантехников.

Янис Рубулис, ассоциированный профессор Рижского технического университета:

– Около 10-15 лет назад, думаю, это было связано со вступлением в Евросоюз. Всем нужно было высшее образование, мы зациклились на высшем образовании и забыли о том, что если все будут руководить, то не будет представителей тех, кто работает руками, представителей профессионального образования.

В ГРЕЦИИ 82% РАБОТОДАТЕЛЕЙ ИСПЫТЫВАЮТ ТРУДНОСТИ С ПОИСКОМ СОТРУДНИКОВ

В Греции 82% работодателей испытывают трудности с поиском персонала, особенно в строительной сфере и промышленном производстве. В стране не хватает квалифицированных сварщиков, конструкторов, дальнобойщиков, строителей, слесарей и грузчиков. Об этом сообщает CNN Greece. Общий дефицит рабочей силы оценивается в 200 тысяч вакантных мест. Частично нехватку компенсируют сезонные рабочие из Албании, Пакистана, Египта и Бангладеш. Они приезжают в Грецию по двусторонним соглашениям. Однако даже с учётом мигрантов проблема остаётся острой: каждое третье рабочее место остаётся вакантным.

500 ТЫС. СТРОИТЕЛЕЙ НЕ ХВАТАЕТ В ИСПАНИИ

В Испании не хватает полмиллиона строителей. Для решения проблемы работодатели проводят бесплатные курсы, повышают зарплаты и нанимают мигрантов из Африки и Латинской Америки, сообщают местные профсоюзы. Однако даже при таких усилиях семь из десяти строительных компаний вынуждены отказываться от контрактов из-за дефицита кадров. Помимо строителей в Испании востребованы крановщики, плотники, каменщики и сварщики. По данным ассоциации работодателей и национального фонда занятости, речь идет о 700 тысячах рабочих мест.

Мигель Фернандес, директор строительной фирмы Tetris:

– Сейчас молодые испанцы не идут в строительство, зарплаты там невысокие, работа тяжелая. Чтобы изменить ситуацию, нужно повышать оплату труда, привлекать мигрантов и предоставлять им эти рабочие места. Причем важно не просто нанимать людей, но и обучать их, давая необходимые навыки.

19 ТЫС. РАБОЧИХ НЕ ХВАТАЕТ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ ГЕРМАНИИ

Кризис в строительном секторе охватил и Германию. Там не хватает 19 тысяч квалифицированных работник, сообщает Ассоциация строительной промышленности. Больше 10 тысяч из них – специалисты по электротехнике. Около 9 тысяч – инженеры по теплоснабжению и вентиляции. Из-за нехватки специалистов строительство замедляется, а материалы дорожают. Причина всё та же – низкий интерес молодежи к этим профессиям. Чтобы решить проблему власти Германии увеличивают количество грантов на обучение и упрощают выдачу рабочих виз мигрантам. Сейчас в отрасли заняты около 3 миллионов человек. Темпы строительства нового жилья в стране падают. В 2023 году в ФРГ было возведено чуть менее 300 тыс. новых квартир. В этом году объемы нового жилищного строительства могут упасть на 18%, сообщает Bloomberg.

В КНР АВТОМАТИЗИРОВАЛИ ОКОЛО 70% РАБОТЫ НА ЗАВОДАХ

Густонаселённый Китай тоже испытывает недостаток рабочей силы. Компенсировать ее пытаются с помощью новых технологий. В настоящее время около 70% рабочей нагрузки на китайских заводах автоматизировано, пишет издание СNews. Дальше – больше. Базирующаяся в Шэньчжэне компания UBTech Robotics объявила, что начнёт массовое производство человекоподобных роботов для промышленных предприятий к концу этого года. Об этом пишет South China Morning Post. Всего планируется выпустить около 1000 единиц.

Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, охватывающему 40 стран, кадровый голод испытывают более 70% промышленных компаний в мире. В результате острой нехватки рабочей силы, людям старшего поколения приходится работать дольше.