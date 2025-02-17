10 тысяч госслужащих уволили в США

10 тысяч государственных служащих уволили за неделю в США. Решение приняли в связи с указом президента Дональда Трампа по ликвидации лишней бюрократии в правительственных структурах и сокращению госрасходов в стране, передает «24KZ».

В частности, меры коснулись сотрудников Министерств энергетики, внутренних дел, здравоохранения, образования, сообщает Reuters. Только в МВД страны уволили около 2 с половиной тысяч человек. Еще сотни сократили в Минздраве. По данным газеты The New York Times, в ближайшее время Трамп планирует уволить больше 50 тысяч американских чиновников. При этом им также предлагается добровольно подать в отставку и получить компенсацию в размере восьми окладов.

Ранее американский лидер поручил заняться этим вопросом Департаменту эффективности правительства США, который возглавляет миллиардер Илон Маск.