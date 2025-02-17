Временный запрет на покупку жилья для иностранцев вводят в Австралии

Власти Австралии вводят временный запрет на покупку недвижимости для иностранных граждан. Мера начнёт действовать с апреля и продолжится два года. Это делается для того, чтобы снизить цены на национальном рынке жилья, передает «24KZ».

Приобрести квартиру смогут лишь те иностранцы, кто приехал в Австралию на длительный срок для работы или учебы.

На сегодня в стране наблюдается значительный дефицит на рынке недвижимости. Ситуация осложняется ежегодным ростом цен за квадратный метр и увеличением населения. На сегодня средняя стоимость жилья в Австралии достигла рекордного максимума – 625 тысяч долларов.