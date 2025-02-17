Мировые запасы какао резко сократились из-за неурожая в Кот-Д’Ивуаре и Гане

Мировые запасы какао-бобов сократились до рекордно низкого уровня на ведущих торговых площадках в Лондоне и Нью-Йорке, передает «24KZ».

По данным газеты Financial Times, на складах лондонской межконтинентальной биржи хранится 21 тысяча тонн продукта. Это в пять раз меньше, чем годом ранее. Аналогичная ситуация наблюдается в хранилищах Нью-Йорка. Основная причина дефицита – неурожай в Кот-д’Ивуаре и Гане из-за болезней растений и засухи. Сейчас фьючерсы на какао держатся на высоком уровне – более 10 тысяч долларов за тонну. Это отразилось на стоимости шоколадной продукции. Крупные производители предупреждают о дальнейшем повышении цен. Чтобы компенсировать расходы, некоторые производители планируют даже уменьшить размер плиток.