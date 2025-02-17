Глобальный голод затронет миллиарды людей к 2050 году – ученые

К середине столетия человечество может столкнуться с острой нехваткой продовольствия и глобальной нестабильностью. Проблемы усугубляются конфликтами и отсутствием продовольственной безопасности. Об этом говорится в открытом письме 150 лауреатов Нобелевской и Всемирной продовольственной премий, передает «24KZ». Ученые рассказали о факторах, влияющих на потенциальную угрозу, и предложили пути её решения.

153 лауреата Нобелевской и Всемирной продовольственной премий опубликовали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность угрозой глобального голода. Изменение климата, снижение урожайности основных культур, деградация почв и нехватка воды значительно усиливают продовольственную нестабильность. Например, в Африке ожидается резкое сокращение производства кукурузы, что угрожает миллионам людей.

Конфликты и экономическая нестабильность в некоторых странах способствуют ухудшению ситуации. В Судане почти в два раза сократилось производство зерновых культур.

Бет Бекдол, заместитель генерального директора продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН:

– В первый год конфликта в Судане в сезон 2023–2024 годов производство сорго, просо и пшеницы составило около 4 миллионов тонн, что на 46% меньше, чем годом ранее. Вскоре начнется сбор урожая сезона 2025 года. Однако голод и недоедание продолжают усиливаться даже в период, когда доступность продовольствия должна быть максимальной.

В своём обращении учёные предложили несколько подходов к решению ситуации. Они призывают увеличить финансирование сельскохозяйственных исследований, разработать новые методы выращивания продуктов и более эффективно распределять продовольствие.

Брайан Шмидт, лауреат Нобелевской премии по физике 2011 года:

– Это проблема, которая неизбежно разрешима, затронет миллиарды людей через 25 лет. Это проблема, для решения которой нет проигравших, есть только победители.

По оценкам авторов письма, в настоящее время около 700 миллионов человек страдают от нехватки продовольствия. К 2050 году показатель может достичь миллиардов, так как к этому времени население Земли может увеличиться еще на 1,5 миллиарда человек. Ученые считают, что глобальное лидерство и международное сотрудничество предотвратят кризис. Они призывают правительства США, Европы и других стран взять на себя обязательства по решению этой проблемы.

Автор: Дана Ермак