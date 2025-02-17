  • 499.76
  • 521.7
  • 5.63

Reuters: Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ

  • 17.02.2025, 17:15
  • 199

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию, передаёт «24KZ» со ссылкой на агентство Reuters.

В стране должны пройти переговоры между американской и российской делегациями по урегулированию ситуации в Украине. 

Ожидается, что Рубио вместе с советником президента США по нацбезопасности Майклом Уолтцем и спецпосланником по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом встретится с российской стороной. Отмечается, что событие станет одним из первых личных обсуждений на высоком уровне между официальными лицами США и России за последние годы.  

Планы о переговорах начали формироваться после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. 

Теги