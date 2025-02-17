Британия инвестирует более $3 млрд в производство стали на фоне пошлин Трампа

Великобритания инвестирует более $3 млрд в собственную сталелитейную промышленность на фоне пошлин, введённых Дональдом Трампом, передаёт «24KZ».

Средства направят на оснащение предприятий более эффективным оборудованием.

Британское правительство подготовило специальную стратегию. Шаг стал реакцией на решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентную пошлину на весь импорт британской стали и алюминия. Новые правила вступят в силу уже в марте.