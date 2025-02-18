Пассажирский самолет перевернулся при посадке в Канаде

Самолёт американской авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Торонто, сообщает «24KZ».

Пострадали 17 человек, трое из них, включая ребёнка, получили серьёзные травмы и госпитализированы. О погибших информации нет.

На борту находились 76 пассажиров и 4 члена экипажа.

Лайнер, прибывший из Миннеаполиса, перевернулся при посадке из-за сильного снегопада, который продолжается в регионе несколько дней. Аэропорт Торонто временно закрылся. На месте работают экстренные службы.

Дебора Флинт, президент и гендиректор Международного аэропорта Торонто:

- Рейс 4819 авиакомпании Delta Airlines из Миннеаполиса в Торонто попал в авиакатастрофу после посадки в аэропорту Торонто. На борту самолета находились четыре члена экипажа и 76 пассажиров, среди которых 22 канадца. Сотрудники службы экстренной помощи аэропорта отреагировали по всем правилам, прибыв на место происшествия в течение нескольких минут и быстро эвакуировав пассажиров.