Первый продовольственный банк открывают в Грузии

В Грузии запускают первый продовольственный банк – проект, который поможет нуждающимся и сократит пищевые отходы, передаёт корреспондент «24KZ»

Магазины и производители теперь будут делиться излишками своей продукции, а закон освободит их от уплаты налогов. Первые участники уже готовы, распределение товаров начнётся в марте.

В Грузии открывается первый продовольственный банк, который будет собирать излишки продуктов из магазинов и от производителей, а затем распределять их среди нуждающихся. Это не только помощь людям, но и способ борьбы с голодом и сокращение пищевых отходов. Проект был инициирован ФАО – Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, его разработка началась семь лет назад.

Джуба Маруашвили, старший политический советник ФАО:

- Продовольственный банк – это совершенно новая концепция в Грузии и в Кавказском регионе в целом. Это своего рода склад, который отвечает всем международным нормам и правилам и который будет систематически обеспечивать людей бесплатными продуктами. Мы активно работали с Евросоюзом и изучали примеры Бельгии, Франции, Италии. Мы увидели, как это работает там, и поняли, что этот опыт можно применить в Грузии с учётом наших реалий и условий.

В прошлом году в Грузии приняли закон «О сокращении потерь и порчи пищевой продукции и безвозмездной продовольственной помощи», который позволяет производителям и поставщикам передавать товары в фуд-банк без налога на прибыль и НДС при соблюдении стандартов безопасности пищи. Два сетевых магазина уже выразили желание принять участие в проекте, ещё четыре компании ведут переговоры.

София Кашакашвили, исполнительный директор Ассоциации ритейлеров Грузии:

- В 2024 году был принят закон, благодаря которому бизнес освобождается от налоговых вычетов. У нас уже три магазина включились в этот проект, другие тоже постепенно присоединяются, потому что это пока тестовый проект, и мы наблюдаем за процессом. Когда система стабилизируется, участников станет больше. Это касается в основном продуктов, которые не портятся быстро, например пшеничных изделий и безалкогольных напитков. Мы надеемся, что в будущем перейдём на более широкий спектр товаров и готовую пищу.

Юлия Тужилкина, корреспондент:

- В 2020 году в Грузии на свалку ушло более 260 тонн продуктов, несмотря на то что 12% населения живут за чертой бедности. При этом, согласно данным ФАО, около 4% людей в Кавказском регионе, включая Грузию, страдают от недоедания. Пилотную программу проекта с бюджетом в миллион евро запустят в марте на западе страны, в регионе Цхалтубо. На первом этапе региональные власти и Красный Крест Грузии выберут около тысячи человек, которым будут поставлять продукты.

Авторы: Юлия Тужилкина, Шалва Сурамелашвили.