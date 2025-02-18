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Число погибших в результате наводнения в Кентукки возросло до 11

  • 18.02.2025, 09:20
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Число погибших в результате наводнения в американском штате Кентукки возросло до 11 человек, передает «24KZ». Местные власти не исключают, что количество жертв может увеличиться.

Проливные дожди, вызвавшие масштабные наводнения в регионе, продолжались несколько суток. Пожарные и аварийные бригады спасают людей и домашних животных из подтопленных зданий и застрявших автомобилей.

Непогода вызвала масштабные наводнения также в штатах Теннесси, Вирджиния и Джорджия.

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