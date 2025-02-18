Жара может стать причиной смерти 2,3 млн жителей Европы

Глобальное потепление может значительно увеличить количество смертей от жары в Европе, передает «24KZ». По прогнозам, к концу столетия этот показатель превысит 2 млн человек. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Однако большинство таких трагедий можно предотвратить, если мировое сообщество примет своевременные меры по защите планеты.

По данным ООН, жара ежегодно уносит более 175 тысяч жизней в Европе. Учёные прогнозируют, что к концу столетия наивысший показатель смертности, связанный с высокими температурами, будет зарегистрирован в самых густонаселенных городах средиземноморского региона. Среди них – Барселона, Рим, Неаполь, Мадрид и Милан.

На фоне увеличения числа смертей европейцы также могут столкнуться и с ростом болезней, связанных с повышением температур. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, экологи призывают возводить зелёные насаждения и сокращать выбросы вредных веществ.

Виктор Реско де Диос, инженер-эколог Университета Льейды:

- Мы можем адаптироваться к изменению климата. Действия начинаются с относительно простых решений, даже если они ресурсозатратны. К примеру, можно создавать специальные пространства, которые будут служить климатическими убежищами. Более сложные решения – это увеличение зелёных зон в городах. Также необходимо приспособить системы здравоохранения к экстренному реагированию.

Тем временем группа американских учёных из Колумбийского университета США предполагает, что темпы глобального потепления были существенно недооценены мировым сообществом. По их мнению, глобальная цель не допустить повышения температуры на 2°C по сравнению с доиндустриальным периодом, недостижима. Парниковые газы, уже выброшенные в атмосферу, и есть причина ускорения глобального потепления. А повышение температуры выше критического значения в 2 градуса может наступить уже к 2045 году.

Джеймс Хансен, профессор Колумбийского университета:

- Одним из факторов ускорения темпов глобального потепления является, как ни парадоксально, введение более строгих правил по топливу для судоходства. Сокращение загрязнения сульфатными аэрозолями над океанами Северного полушария привело к снижению отражательной способности облаков. Но главная проблема и точка невозврата – опасность остановки океанических течений из-за значительного повышения уровня моря.

В качестве ультимативных решений эксперты предлагают странам переходить на зелёные технологии и сокращать выбросы углекислого газа. Однако даже если получится снизить смертность от жары, авторы исследования предполагают, что это не поможет нивелировать возросшие риски для здоровья. Опасения у экологов также вызывает выход США – второго в мире загрязнителя атмосферы – из парижского климатического соглашения и наращивание темпов добычи ископаемого топлива.

Автор: Тамерлан Ким.