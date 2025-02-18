Более 120 тысяч мигрантов оттеснили от границ ЕС в 2024 году

Более 120 тысяч мигрантов принудительно выдворили в прошлом году из стран ЕС, передает «24KZ». Правозащитники провели исследование и сообщили, что многим из них не дали возможности подать прошение о предоставлении убежища.

В ряде случаев пограничники применяли силу и жестоко обращались с мигрантами. Больше всего подобных инцидентов зафиксировано в Болгарии, Греции и Польше.

Эксперты отмечают, что такие действия нарушают международные нормы и права человека.