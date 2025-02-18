В Ватикане сообщили о сложной ситуации со здоровьем Папы Римского

В Ватикане сообщили о сложной клинической ситуации со здоровьем Папы Римского Франциска, передает «24KZ». По данным пресс-службы Святого престола, 88-летний понтифик останется в больнице столько, сколько потребуется.

Напомним, что его госпитализировали с острым бронхитом, а последние результаты анализов скорректировали план лечения. Уточняется, что клинические показатели Франциска стабильны, проводятся диагностические и терапевтические мероприятия, предписанные медперсоналом.

Отметим, как пишет BBC, в молодости понтифику в ходе операции частично удалили легкое, из-за чего теперь он более восприимчив к респираторным инфекциям.