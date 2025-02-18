Безработица в Швеции выросла почти до рекорда в январе

В Швеции уровень безработицы приблизился к историческому максимуму, передает «24KZ». В январе этого года показатели подскочили до 10 процентов.

К примеру, летом минувшего года почти 6 тысяч компаний объявили о банкротстве. Количество людей, оставшихся без работы, составило 496 тысяч человек. Тогда правительство Швеции не раз заявляло, что в стране наблюдается самый высокий уровень безработицы за последние десять лет.

Причина кризиса на рынке труда связана с нестабильностью в экономике.

Стоит отметить, что страна занимает четвёртое место среди стран ЕС после Испании, Греции и Финляндии.