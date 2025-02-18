Тюремный срок планируют сокращать за чтение книг в Узбекистане

В Узбекистане планируют сокращать тюремный срок за чтение книг, сообщает «24KZ». Инициативу уже одобрили депутаты Олий Мажлиса и направили документ на рассмотрение в Сенат.

В настоящее время в 49 тюрьмах республики работают библиотеки, в которых собрано более 230 тысяч произведений разных жанров. Однако интерес заключённых к чтению остаётся низким.

Согласно законопроекту, отбывающие наказание смогут уменьшить срок на три дня за каждую прочитанную книгу, успешно сдав по ней экзамен. Перечень литературы будет утверждать Республиканский центр духовности и просвещения. Однако есть и ограничения: заключённые не могут прочитать более 10 книг в год.

По мнению депутатов и представителей МВД Узбекистана, такие меры поспособствуют нравственному исправлению заключённых, а также помогут повысить их интерес к книгам.

Рамазон Ашрапов, зам. министра внутренних дел Узбекистана:

- В рамках законопроекта в Уголовный кодекс будет внесена новая статья. Согласно ей, осуждённые, прочитав одну книгу и успешно сдав по ней экзамен, смогут сократить свой срок наказания на 3 дня. Это станет стимулом для заключённых сократить срок пребывания в тюрьме.