Автобус упал в пропасть в Боливии: погиб 31 человек

По меньшей мере 31 человек погиб в результате падения автобуса в пропасть на юге Боливии, еще 15 – получили различные травмы, сообщает «24KZ». Среди них двое детей, они находятся в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие доставлены в больницы. Инцидент произошел в департаменте Потоси.

Местные власти ожидают, что число жертв может возрасти. Поисково-спасательная операция продолжается.

Транспортное средство сорвалось с 800-метровой высоты. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за превышения допустимой скорости.