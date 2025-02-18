В Рио зафиксировали самый жаркий день за последние 10 лет

Жителей Рио-де-Жанейро предупредили об экстремальной жаре, передает «24KZ». Максимальная температура воздуха в городе достигла 44 градусов по Цельсию – это самый жаркий день за последние 10 лет.

Такая погода продержится еще несколько дней, сообщает ABC News. Местные жители пытаются охладиться в океане или под общественными душами. Городские власти рекомендовали избегать прямого воздействия солнечных лучей, а также организовали пункты гидратации.

Кроме этого, систему общественного здравоохранения подготовили к возможному росту наплыва пациентов из-за проблем, связанных с жарой.