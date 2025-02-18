В Эр-Рияде начались переговоры между США и РФ

Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде, передает «24KZ».

Делегации возглавляют госсекретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио и глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров, сообщает Associated Press. Дипломаты обсудят вопросы улучшения отношений и могут затронуть возможное начало переговоров о прекращении военного конфликта в Украине.

Эта встреча является продолжением телефонного разговора лидеров обеих стран – Дональда Трампа и Владимира Путина. Ранее в этом месяце американский президент заявил, что Вашингтон и Москва договорились начать переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта.