ЮНИСЕФ: загрязнение воздуха угрожает здоровью миллионов детей

Каждый день более 100 детей младше пяти лет умирают из-за загрязнения воздуха в Восточной Азии и на тихоокеанских островах. Об этом сообщают в ЮНИСЕФ. Организация призывает к срочным мерам, чтобы защитить здоровье нового поколения, передает «24KZ».

Все 500 млн детей в регионе Восточной Азии и Тихоокеанских островов живут в странах с загрязненным воздухом, говорится в отчете ЮНИСЕФ. Большая часть из них ежегодно подвергаются воздействию мелких твердых частиц, превышающих рекомендации Всемирной организации здравоохранения в пять раз и более, ещё больше живут в районах с опасным уровнем диоксида азота – газа, выбрасываемого транспортом и промышленными предприятиями.

Закир Хоссейн, житель г. Дакки:

- Мои сыновья и дочери учатся и им нужна лучшая среда для здоровой жизни и образования. В этой загрязненной среде они могут заболеть в любой момент. Я хочу, чтобы правительство обратило внимание на эту проблему, чтобы обеспечить им безопасность.

Элиан Люти, региональный руководитель отдела коммуникаций ЮНИСЕФ:

- Это дети, чьи семьи живут в нищете, которые не могут позволить себе к примеру, электрические плиты, респираторные маски и очистители воздуха. Они платят цену за кризис загрязнения воздуха своим здоровьем, образованием и будущим.

Исследование ЮНИСЕФ выделяет разрушительное влияние токсичного воздуха на детей, поскольку с этим фактором связана почти каждая четвертая смерть ребенка младше пяти лет в регионе тихоокеанских островов и Восточной Азии. Воздействие загрязненного воздуха начинается еще в утробе матери, что повышает риски преждевременных родов и низкого веса при рождении. Потом при взрослении у детей ухудшается состояние дыхательной системы, развиваются хронические заболевания, такие как астма, и сердечно-сосудистые патологии. Также это может привести снижению когнитивных функций мозга.

Натали Джонсон, токсиколог Школы общественного здравоохранения Техасского университета:

- Дым от лесных пожаров и горения домов может быть невероятно токсичным. Этот воздух включает газообразные загрязняющие вещества. Часто это бензол, акролеин и формальдегид, которые могут образовываться при сгорании различного мусора и строительных материалов внутри домов. Мельчайшие частицы, которые содержатся в дыме, могут проникать глубоко в легкие.

ЮНИСЕФ предупреждает, что кризис загрязнения воздуха влияет не только на здоровье детей. Высокий уровень задымлённости вынуждает школы закрываться, мешает образовательному процессу и увеличивает расходы на медицинское обслуживание. По оценкам Всемирного банка, в 2019 году экономические потери от этого феномена в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе составили 2,5 трлн долларов, что эквивалентно 9% ВВП региона. В организации призывают правительства и бизнес ужесточить экологические нормы, переходить на чистые источники энергии и вводить стандарты качества воздуха, соответствующие рекомендациям ВОЗ.

Автор: Тамерлан Ким.