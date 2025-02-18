Армия Израиля покинула юг Ливана, оставив под контролем 5 пунктов

Израиль всё ещё сохраняет присутствие на юге Ливана, сообщает «24KZ». Силы ЦАХАЛ покинули основную часть региона, оставив под своим контролем пять пунктов рядом с общей границей, заявили представители Армии.

Вместе с этим Израиль увеличит численность военных на границе между государствами. Она может достигать 15 тысячи человек. Это почти в три раза больше, чем до начала конфронтации с «Хезболлой» в октябре 2023 года.

Напомним, сегодня истекает срок соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой». Согласно условиям мирной сделки, армия Ливана должна занять все освобождённые позиции на юге Ливана при поддержке Вооружённых сил ООН, конфисковать оружие «Хезболлы» и не допустить проникновения её бойцов обратно в этот район.

ЦАХАЛ будет сохранять контроль над пятью пунктами до тех пор, пока не убедится, что группировка полностью прекратила деятельность в регионе.