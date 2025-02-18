Управление по добровольному выезду жителей из Газы создаст Израиль

В Газе создадут Управление по добровольной эмиграции жителей, сообщает министерство обороны Израиля. В состав организации войдут представители ряда ведомств и органов системы безопасности, передает «24KZ».

Программа включает обширную помощь, которая позволит любому жителю Газы, желающему добровольно уехать в третью страну, а также получить пакет услуг, который включает специальные условия выезда по морю, воздуху и суше.

Напомним, аналогичную идею по выселению палестинцев из анклава для восстановления ранее озвучивал президент США Дональд Трамп. Однако позже политик и вовсе заявил, что заинтересован в приобретении этой территории для Соединённых Штатов Америки.