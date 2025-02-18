Президента Аргентины обвиняют в мошенничестве с продвижением криптовалют

В Аргентине группа адвокатов подала более 100 исков против президента Хавьера Милея за рекламу криптовалюты. Они обвинили главу государства в мошенничестве и преступном сговоре, передает «24KZ».

На прошлой неделе Милей опубликовал в социальной сети X информацию о проекте с криптовалютой, которая поможет профинансировать малый бизнес и стартапы. Пост вызвал за собой волну критики. Позже президент удалил публикацию, заявив, что не знал подробностей.

Инсайдеры сообщают, что ранее он проводил встречи с разработчиками этого проекта. Аргентинские адвокаты назвали действия президента «незаконной схемой мошенничества». Депутаты из партии «Союз за родину» и вовсе заявили, что внесут предложение об импичменте Милея.