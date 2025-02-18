Трамп намерен уволить сотни сотрудников Министерства внутренней безопасности

Администрация Дональда Трампа собирается уволить сотни высокопоставленных сотрудников Министерства внутренней безопасности. Об этом сообщает NBC News. Увольнения затронут тех, кто может помешать достижению целей президента США, передает «24KZ».

Отстранения планируется провести на этой неделе. Начнут с сотрудников высокого ранга, а далее уже пойдут по списку.

Отметим, что Министерство внутренней безопасности США является ключевым ведомством, ответственным за соблюдение миграционного законодательства страны.

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