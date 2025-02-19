Цены на рис в Японии выросли в два раза

За год в Японии цены на рис выросли почти вдвое, передаёт «24KZ».

По данным Минсельхоза страны, в первую неделю февраля этого года среднерыночная стоимость 5 килограммов крупы достигла 25 долларов. Это примерно 12 тысяч тенге.

Годом ранее аналогичный объём риса в супермаркетах стоил около 13 долларов, что на 90 процентов меньше. Цены на рис в стране последовательно росли в течение всего прошлого года. Основными причинами стали неблагоприятные погодные условия, включая аномальную жару и череду стихийных бедствий, которые негативно сказались на урожае.