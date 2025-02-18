Россия и США восстановят работу диппредставительств в Москве и Вашингтоне

Россия и США восстановят работу дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне, а также начнут процесс по украинскому урегулированию. Таковы итоги переговоров между США и Россией в Эр-Рияде, передает «24KZ». Напомним, эта встреча является продолжением телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Дана Нуржан, корреспондент:

– Переговоры делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продлились примерно четыре с половиной часа. Можно предположить, что выбор места обусловлен тем, что у Дональда Трампа и у Владимира Путина сложились хорошие отношения с этой страной. Кроме того, Саудовская Аравия принимала участие в последних раундах переговоров об обмене заключенными между сторонами.

На встрече Россию представляли глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Первое, о чем договорились стороны – взаимное восстановление работы диппредставительств в Москве и Вашингтоне. Второй пункт договоренностей – США и Россия создадут группу высокого уровня для мирных переговоров по Украине.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ:

– Будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент Путин сказал президенту Трампу, тут же обозначим нашего участника этого процесса.

Марко Рубио, государственный секретарь США:

– Начну с того, что мы согласовали четыре принципа, которые считаем важными. Мы продолжим работу, назначим наши рабочие группы для того, чтобы восстановить функциональность наших миссий в Вашингтоне и Москве. Чтобы продолжать двигаться по этому пути, нам нужно, чтобы дипломатические учреждения работали и функционировали должным образом. Далее мы назначим высокоуровневую команду с нашей стороны, которая поможет вести переговоры и работать над завершением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было устойчиво и приемлемо для всех вовлеченных сторон.

Также на повестке встречи был вопрос развития экономического сотрудничества.

Дана Нуржан, корреспондент:

– По словам главы российского внешнеполитического ведомства, стороны договорились по мере процесса украинского урегулирования параллельно создавать условия для возобновления сотрудничества в полном объеме, в том числе начать консультации по геополитическим проблемам.

Авторы: Дана Нуржан, Шахзод Гамиров

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Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продлились 4,5 часа

