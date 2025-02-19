Volkswagen грозит банкротство в Индии из-за штрафов за махинации

Volkswagen может столкнуться с банкротством в Индии из-за штрафов за налоговые махинации. Индийские налоговые органы требуют от автопроизводителя выплатить почти 1,5 миллиарда долларов, передаёт «24KZ».

По их данным, компания ошибочно квалифицировала практически полностью готовые автомобили как отдельные комплектующие, чтобы снизить налоговую ставку с 30 до 15 процентов.

Автоконцерн отвергает обвинения, называя решение налоговых властей несправедливым. Юристы индийского подразделения заявили, что выплаты могут привести к банкротству и поставить под угрозу дальнейшую работу компании в стране. В результате без работы могут остаться почти 6 тысяч сотрудников.