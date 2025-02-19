США планируют ввести 25% пошлины на импорт зарубежных автомобилей. При этом тарифы будут расти в течение года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга, передаёт «24KZ».

Аналогичные пошлины американский лидер планирует ввести на фармацевтическую продукцию и полупроводники. Подробные детали по этому поводу политик объявит 2 апреля.

Напомним, ранее Вашингтон ввёл тарифы на товары из Китая в размере 10%, а также 25% налог на продукцию из Канады и Мексики. Кроме того, США обложили 25% налогом всю импортную сталь и алюминий. Такими мерами Трамп хочет создать рабочие места и сократить торговый дефицит в стране.