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Трамп распорядился уволить всех федеральных прокуроров «эпохи Байдена»

  • 19.02.2025, 07:20
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Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции уволить всех федеральных прокуроров, назначенных Джо Байденом, передаёт «24KZ».

На своей странице в «Truth Social» он заявил о чрезмерной политизации Минюста за последние четыре года. Таким образом, американский лидер планирует восстановить доверие граждан.

Отметим, Трамп столкнулся с сопротивлением прокуроров-демократов, которые подали иски против увольнения сотрудников Агентства США по международному развитию «USAID», отмены гражданства по праву рождения и доступа к платёжной системе для департамента под руководством Илона Маска.

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